A lo largo de todo Chile: Bencinera anuncia promoción con "minuto diario" de carga de combustible gratis durante marzo

¿Qué pasó?

"Una vez por día y por solo 60 segundos, tu carga de combustible podría ser gratis", es la forma en que Copec anuncia la atractiva promoción que lanzó este marzo para ayudar a paliar los típicos gastos extra de este tercer mes del año.

"El minuto Copec"

"Porque son el combustible que nos mueve, este mes quisimos darles un respiro con EL MINUTO COPEC, pensado por y para ustedes", señaló la bencinera del Grupo Angelini.

La carga gratis se entregará durante todo este mes de forma aleatoria en todas las estaciones de servicio de la compañía a lo largo de Chile, por lo que, en la práctica, cualquier automovilista tiene opciones de ganar.

¿Cómo puedo ganar la carga de combustible gratis?

Para ser elegible de obtener este beneficio, las personas solo deben tener su app de Copec y enrolar su método de pago.

Así entonces, cada vez que se cargue combustible, se debe pagar a través de la app y revisar si se obtuvo o no esta carga gratis.

"Porque en cualquier momento... puede ser tu minuto", señalaron desde Copec respecto al mecanismo con el que se reparte este "premio" a sus clientes.

