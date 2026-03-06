Tras alza de combustibles: Así puedes buscar la bencinera más barata en el país

06 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Este jueves se registró una de las variaciones más altas en los precios de los combustibles en lo que va del año: un alza significativa de más de $18 pesos por litro, golpeando directamente la economía de las personas.

La especulación del mercado por la guerra en el Medio Oriente, según expertos, seguirá influyendo de manera negativa en los precios durante las próximas semanas, e incluso se podría registrar un aumento mayor en los valores.

Es por eso que, para alivianar el gasto, hay una manera de encontrar la bencinera más barata y comparar las principales estaciones donde recargar combustible por medio de una página web.

¿Cómo encontrar la bencinera más barata de la zona?

La Comisión Nacional de Energía tiene un sitio web con un mapa interactivo en donde arroja la marca de la bencinera, los precios que tiene, su ubicación exacta, los métodos de pago que aceptan, entre otros datos relevantes.

Además, puedes filtrar el tipo de combustible que usas, incluso si tu auto es eléctrico y necesitas recargarlo en una estación de servicio. También ofrece una línea de tiempo de cómo ha evolucionado el precio de los combustibles en los últimos 9 días.

Para hacer la búsqueda, debes ingresar al sitio web www.bencinaenlinea.cl, o hacer clic aquí. Puedes explorar por todo el mapa, activar tu ubicación actual para encontrar las bencineras más cercanas y agregar manualmente una dirección en particular.

