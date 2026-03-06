Bono Escolar: ¿Cuál es el monto para 2026?

06 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El sistema educativo nacional contempla la entrega de diversos beneficios económicos para incrementar el presupuesto de los hogares, como el Bono Escolar para apoderados cuyos hijos se encuentren estudiando.

Consiste en una ayuda monetaria por cada menor, el cual se paga en dos cuotas (marzo y junio), siempre que el beneficiario cumpla los requisitos.

Monto del Bono Escolar 2026

El Ministerio de Educación (Mineduc) indicó que el valor para este año es de $89.164 totales por cada hijo acreditado como carga familiar. Estos se entregan en dos cuotas iguales de $44.582 en marzo y junio.

Además, se puede optar a una bonificación adicional de $37.666 en la primera cuota, si el trabajador percibe una renta mensual líquida de $1.060.493 o menos.

¿Quiénes pueden obtener el Bono Escolar?

El derecho a percibir el dinero es exclusivo de trabajadores de establecimientos particulares subvencionados o de administración delegada, por lo que los colegios municipales y particulares de pago no aplican.

A su vez, el alumno debe tener entre 4 y 24 años y estar cursando estudios en una institución reconocida por el Estado.

Todo sobre Bonos