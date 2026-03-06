Bono de protección: Así puedes perder el beneficio

06 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El bono de protección entrega una suma monetaria mensual a sus beneficiarios, para contribuir con los ingresos de estos y ser apoyo del proceso de participación en los programas del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Esta ayuda del Estado no es postulable, según ChileAtiende. Quienes cumplen con los requisitos la reciben de manera automática.

La entrega de la bonificación suele hacerse durante 24 meses, con fluctuaciones derivadas del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS).

¿Cómo se pierde el bono de protección?

Las causas por las que se podría perder el bono de protección son muy específicas. La primera de ellas es la renuncia voluntaria del destinatario.

La segunda causa de pérdida es el incumplimiento de los deberes establecidos al momento de firmar la participación en alguno de los programas (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Quienes reciben esta adjudicación deberán haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del Subsistema, a través de la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención. Mientras el beneficiario siga en proceso de acompañamiento por parte de Chile Seguridades y Oportunidades, podrá continuar recibiendo el apoyo.

Monto del bono de protección

El valor que se recibe por concepto del bono de protección fluctúa. Los primeros 6 meses, el bono paga $24.523, el segundo semestre serían $18.664 y el tercer semestre adjudica una suma de $12.832.

Desde el mes 19 hasta el mes 24, correspondientes al último semestre del beneficio, el valor se establecería en $22.007 (equivalente al monto del SUF). Estos valores suelen tener reajustes el 1 de febrero de cada año.

