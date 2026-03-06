Podría ser el primer caso del mundo: La extraña infección de hombre tras encuentro con oso

06 mar. 2026 - 19:52 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la última semana de febrero, funcionarios de salud alertaron sobre un raro fenómeno que le ocurrió a un paciente: tras un encuentro con un oso, su dedo contrajo una infección llamada "dedo de foca" y podría tratarse del primer caso en todo el mundo.

El hecho habría ocurrido hace dos años, y en menos de una semana la persona tuvo que hospitalizarse y someterse a una cirugía de urgencia al no poder sanar la herida con tratamiento medicinal.

Dedo de foca en un oso, el primer caso en el mundo

Mycoplasma phocimorsus es el nombre científico de la infección "dedo de foca", la cual es posible contraerla por la mordedura, arañazo o manipulación de un mamífero acuático, como la foca o el león marino. Este, al tratarse de un oso, marca un precedente en la historia de la medicina.

En la ficha médica del paciente, se detalla que estaba despellejando al animal cuando sufrió un corte en el dedo meñique, por lo que acudió a un centro de salud en Alaska y determinaron que el cuchillo y el dedo habían tenido contacto con la boca del oso antes de la lesión, terminando con la mayoría de sus dedos infectados.

El caso de Mycoplasma phocimorsus contagiada por un oso. / CDC.

Se le trató con antibióticos, pero empeoró rápidamente. Al pasar cinco días, ya estaba hospitalizado esperando una cirugía. Al identificar la infección y determinar el tratamiento, se fue a casa con nuevos remedios por seis semanas, recuperándose exitosamente, pero quedando con secuelas: perdió levemente la movilidad del dedo infectado.

La teoría de las autoridades es que el oso pudo haber estado expuesto al patógeno al alimentarse de mamíferos marinos infectados, pero sin duda que, al no haber registro de otro paciente que haya sufrido lo mismo y de una manera tan particular, quedó documentado como el primer caso del mundo.

