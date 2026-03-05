¿Sirven los medicamentos para bajar de peso? Estudio asegura que generan un efecto rebote del 60%

05 mar. 2026 - 15:28 hrs.

En los últimos años se han popularizado varios medicamentos para bajar de peso. Algunos disminuyen el apetito, otros evitan la absorción de grasas, controlan el azúcar en la sangre o incluso reducen el tamaño del estómago.

Sin embargo, el uso de estos productos no sería tan perfecto como muchos suponen. En la mayoría de los casos se produce un "efecto rebote" una vez que se dejan de consumir, por lo que el paciente tiende a subir de peso nuevamente.

Así lo demostró un reciente estudio de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), que reveló que cuando las personas dejan de consumir medicamentos para bajar de peso, tienden a recuperar rápidamente parte de los kilos perdidos.

Fuerte efecto rebote

La investigación, publicada este jueves en la revista eClinicalMedicine, demostró que un año después de dejar el fármaco, las personas recuperan, en promedio, un 60% del peso que habían perdido durante el tratamiento.

No obstante, tras unas 60 semanas sin el medicamento, el peso comienza a estabilizarse y los pacientes mantienen una reducción equivalente al 25% del peso que habían perdido originalmente.

Es decir, si alguien hubiera perdido una quinta parte (20%) de su peso al inicio del tratamiento, finalmente mantendría una reducción real cercana al 5% un año después de dejar el medicamento.

Pese a ello, las personas suelen perder entre un 15% y un 20% de su peso con estos fármacos. Sin embargo, solo la mitad de los pacientes logra mantener el tratamiento durante más de un año, mientras que el 75% lo abandona antes de cumplir dos años.

