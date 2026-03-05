"Se va el huevito tumor": Javiera Contador anuncia que se someterá a una cirugía para tratar el cáncer de tiroides

05 mar. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, la actriz y comunicadora Javiera Contador anunció a través de su cuenta de Instagram que se someterá a una operación para retirar un tumor cancerígeno.

Hace más de un mes, dio a conocer que padecía de cáncer de tiroides. En una entrevista reveló que tiene buen diagnóstico y fue detectado a tiempo.

"Llegó el día. En un ratito entro a pabellón. Ya me pusieron las pantis sexis antitrombosis", escribió al inicio del post que publicó, donde se le ve en la camilla del hospital junto a su esposo Diego Rougier. Rápidamente, su comunidad de seguidores le envió mensajes con buenos deseos.

"Se va el huevito tumor (grande igual) y con eso ojalá que también se vaya el cáncer de tiroides. Gracias por la buena energía, los buenos deseos, los datos, y todo el amorcito. Que se les multiplique, nos belmont prontito", expresó.

Pese a que en una oportunidad, Contador manifestó que tenía miedo de perder la voz, sus palabras y semblante transmitieron tranquilidad a sus seguidores, quienes esperan tener actualizaciones del resultado de la cirugía, que esperan sea exitosa.

"Con todo mi Javi, todo saldrá bien y ya estarás de vuelta. Te queremos". "Toda la luz y amor para vos, Javi", "Te irá hermoso porque eres un ser hermoso y lo mereces", fueron algunas de las palabras que dedicaron en los comentarios, seguidores y colegas.

