"Es súper fácil hacerse la víctima": Trinidad Neira lanza indirecta en redes sociales tras ruptura amorosa

La creadora de contenido Trinidad Neira, encendió las redes sociales la tarde de este jueves tras publicar una aparente indirecta para su expareja, Bastián Muñoz, más conocido como Bimza. Hace apenas semanas el cantante anunció el término de la relación con la influencer.

Pese a que no reveló mayores detalles, dijo que ambos quedaron en buenos términos, realidad que al parecer habría cambiado. En ese sentido, los últimos días ha habido fuertes rumores de que Neira ya tendría un nuevo romance.

"Es súper fácil vender un personaje y hacerse la víctima", escribió Trini en sus historias de Instagram, donde se le ve posando de espaldas frente a un espejo. Al parecer, Neira estaría respondiendo a las palabras publicadas por su ex: "Lo que hacen para quedar bien... Te deseo lo mejor, espero puedas rellenar todas tus carencias con quien quieras, de eso se trata la vida, de seguir y desear lo mejor al resto".

Indirectas bien directas

Esto se da en el contexto de algunos rumores respecto a un nuevo romance, pues recientemente, la hija de Pamela Díaz y Manuel Neira publicó varias fotografías en las que aparece con un joven identificado como Carlos Hadler.

Varios internautas y medios de farándula sacaron conclusiones y afirmaron que se trataba de un vínculo amoroso, pero Trini desmintió los rumores y Hadler la apoyó confesando que "somos mejores amigos, nos gusta lo mismo".

Se desconoce la razón de la ruptura entre Bastián Muñoz y Trini Neira, pero si hay algo que parece evidente es que quizás no se dio en los mejores términos.

