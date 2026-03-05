Atacan a balazos a modelo de OnlyFans en pleno funeral de su madre en Brasil: recibió tres impactos y está grave

05 mar. 2026 - 19:38 hrs.

Una creadora de contenido para adultos fue víctima de un violento ataque en Brasil en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Amanda de Almeida Arantes, de 27 años, recibió tres disparos mientras acompañaba el cortejo fúnebre de su madre en la ciudad de Baependi, estado de Minas Gerais.

El ataque ocurrió a las 17 horas, cuando la joven caminaba junto al coche fúnebre frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat. Dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a ella y uno de los atacantes disparó directamente contra su cuerpo, ante la mirada atónita de los familiares presentes en la ceremonia.

Tres balazos a corta distancia

Los proyectiles-calibre 380- impactaron en la columna vertebral y ambos muslos. Una de las balas quedó alojada en el diafragma tras el impacto. Amanda cayó al suelo de inmediato y los agresores huyeron de la zona sin dejar rastro inicial. La rapidez del ataque impidió que cualquiera de los testigos pudiera reaccionar o interceptar a los motociclistas.

La Policía científica recolectó en la escena varios cartuchos percutidos y un proyectil intacto como parte de la evidencia.

Trasladada a cuidados intensivos

La víctima fue ingresada de urgencia al Hospital Conego Monte Raso y posteriormente trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Sur de Minas Gerais, en la ciudad de Varginha. Según el último parte médico, Amanda se encuentra estable tras la intervención de los especialistas, aunque su condición sigue siendo delicada dada la complejidad de las heridas.

La Policía civil intentó tomarle declaración, pero los agentes informaron que "la mujer no pudo mantener un diálogo coherente y continuo", por lo que permaneció bajo vigilancia médica estricta.

El contexto del ataque

Amanda reside habitualmente en Río de Janeiro, pero había viajado hasta su localidad natal para despedir a su madre. Se encontraba junto al vehículo con el féretro en el momento de la emboscada.

Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso vinculado al hecho y continúan analizando registros de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape de los autores. El equipo forense trabaja para determinar si existe una relación previa entre los agresores y la víctima.

Por ahora, la Policía civil no ha establecido si el móvil del ataque se vincula con la actividad profesional de Amanda en OnlyFans -plataforma de suscripción de contenido adulto donde la joven tiene miles de seguidores- o si responde a conflictos personales previos.

¿Quién es Amanda de Almeida Arantes?

La joven de 27 años tiene una activa presencia en redes sociales y plataformas de contenido para adultos. En su perfil de Instagram se describe a sí misma como una persona "hecha de cicatrices y gratitud". Su actividad principal consiste en la venta de material fotográfico en OnlyFans y otros sitios de contenido pago de origen brasileño. La noticia del ataque, ocurrido en tan dramáticas circunstancias, generó amplia repercusión en los medios locales.