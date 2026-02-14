Caso de maltrato animal conmociona a Brasil: Exhuman cadáver de perro muerto tras presunta agresión de un adolescente
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
Las autoridades del estado de Santa Catarina desenterraron el cuerpo del perro "Orelha", cuya muerte, presuntamente a manos de un adolescente, ha provocado manifestaciones de indignación en todo Brasil, informó el viernes a la agencia AFP una fuente gubernamental.
"Orelha", un perro callejero que era cuidado por la comunidad de Praia Brava, en Florianópolis, murió a inicios de enero tras sufrir un "golpe contundente" en la cabeza posiblemente causado por una patada o un objeto duro como un pedazo de madera o una botella, según la policía.
Una fuente del gobierno regional dijo a la AFP que la "exhumación fue hecha y la policía científica ya trabaja en la pericia" forense para obtener más detalles sobre lo ocurrido.Ir a la siguiente nota
El caso se viralizó en redes sociales con imágenes y audios que sugerían la participación de un grupo de adolescentes en la agresión contra "Orelha".
Tras examinar cientos de horas de grabaciones de cámaras de vigilancia, la policía del estado pidió a inicios de febrero la imputación de uno de los jóvenes y solicitó su detención, en un caso que calificó de "un gran rompecabezas".
Además, pidió la imputación de tres adultos por supuestamente coaccionar a testigos del ataque.
La muerte del perro generó protestas de vecinos y activistas contra el maltrato animal, y ganó repercusión nacional en redes sociales con la etiqueta #JustiçaPorOrelha.
La primera dama Rosangela "Janja" da Silva, que ha adoptado dos perras que viven en la residencia oficial, expresó a finales de enero su "tristeza e indignación" por la "crueldad" de los maltratos. Pero también denunció la exposición de niños y adolescentes a contenidos violentos en redes sociales.
