10 mil preservativos en 72 horas: Atletas de JJOO de Invierno agotaron stock en tiempo récord en Villa Olímpica

¿Qué pasó?

Esta semana se reveló que el stock de preservativos disponibles en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se agotó en tiempo récord: 10 mil en 72 horas.

Tras saber el hecho, la organización reconoció sentirse "incómoda", aunque inmediatamente los repusieron en diferentes zonas de la villa.

A pesar de lo anterior, la falta de stock se debió a un cambio de logística de parte de los organizadores, por lo que debieron actuar improvisando para no dejar sin preservativos a los deportistas.

El cambio del Comité Olímpico Internacional

Para la versión de los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) ofreció alrededor de 300 mil preservativos para todos los deportistas durante la temporada de competencia.

Y sin ninguna explicación o argumentos, los redujeron a 10 mil para la versión de invierno, lo que se ha convertido en un reto logístico para el COI.

Las autoridades de Lombardía, la región de Italia donde tienen lugar los JJOO de Invierno, destacaron que el mensaje es claro: "Salud primero: prevención y sentido común", y distribuyeron más preservativos en diferentes puntos de la villa.

