Una hora de bencina gratis: ¿Cuántos días quedan de la campaña?

13 feb. 2026 - 09:21 hrs.

Copec sigue con su campaña de "La Hora Copec", en la que los conductores pueden cargar bencina gratis durante una hora.

Estaciones de Rancagua, La Serena, San Felipe y Talca han sido elegidas para regalar combustible a los ciudadanos que han acudido a los centros.

Según informó Copec en su sitio web, la estación que será elegida para regalar bencina gratis será anunciada a las 15:30 horas en su cuenta oficial de Instagram (clic acá para acceder), por lo que habrá que esperar para saber qué servicentro fue elegido este viernes.

¿Cuántos días quedan de la campaña?

La empresa recalcó que, mientras dure la campaña, el horario de combustible gratis será entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Para recibir el beneficio, basta con acudir a la estación de servicio elegida del día dentro del horario establecido, donde podrás cargar combustible por un máximo de $120.000.

Es importante recalcar que la promoción estará vigente solo hasta este domingo 15 de febrero.