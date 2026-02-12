Fuerte temblor en la zona central: Así se sintió el sismo en cada comuna según la escala de Mercalli

12 feb. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte temblor de magnitud 6,1 se registró la mañana de este jueves en la región de Coquimbo y remeció a parte de la zona norte y centro del país, incluyendo Santiago.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el movimiento telúrico se percibió desde la región de Atacama hasta la región de Ñuble, con intensidades que llegan a VI en la escala de Mercalli.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 51 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor.

Intensidades de escala de Mercalli

De acuerdo con Senapred estas fueron las intensidades del temblor en escala de Mercalli en cada zona:

Región de Atacama

Alto del Carmen: V

Vallenar: V

Tierra Amarilla: IV

Copiapó: IV

Freirina: IV

Huasco: IV

Caldera: III

Región de Coquimbo

La Serena: VI

Canela: VI

Coquimbo: VI

Paiguano: VI

Vicuña: VI

Monte Patria: VI

Ovalle: VI

Punitaqui: VI

Rí­o Hurtado: VI

Los Vilos: IV

Región de Valparaíso

Puchuncaví­: V

Viña del Mar: IV

Región Metropolitana

Santiago: III

Colina: III

Tiltil: III

Curacaví­: III

María Pinto: III

Independencia: III

Pudahuel: III

Quilicura: III

Quinta Normal: III

San Miguel: III

Talagante: III

Puente Alto: II

Peñaflor: II

Región de O'Higgins

Rancagua: II

Región de Ñuble

Chillán: III

Todo sobre Temblor