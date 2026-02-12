Logo Mega

Fuerte temblor en la zona central: Así se sintió el sismo en cada comuna según la escala de Mercalli

¿Qué pasó?

Un fuerte temblor de magnitud 6,1 se registró la mañana de este jueves en la región de Coquimbo y remeció a parte de la zona norte y centro del país, incluyendo Santiago.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el movimiento telúrico se percibió desde la región de Atacama hasta la región de Ñuble, con intensidades que llegan a VI en la escala de Mercalli.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 51 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor.

Intensidades de escala de Mercalli

De acuerdo con Senapred estas fueron las intensidades del temblor en escala de Mercalli en cada zona:

Región de Atacama

  • Alto del Carmen: V
  • Vallenar: V
  • Tierra Amarilla: IV
  • Copiapó: IV
  • Freirina: IV
  • Huasco: IV
  • Caldera: III

Región de Coquimbo

  • La Serena: VI
  • Canela: VI
  • Coquimbo: VI
  • Paiguano: VI
  • Vicuña: VI
  • Monte Patria: VI
  • Ovalle: VI
  • Punitaqui: VI
  • Rí­o Hurtado: VI
  • Los Vilos: IV

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O'Higgins

  • Rancagua: II

Región de Ñuble

  • Chillán: III

