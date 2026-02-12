Fuerte temblor en la zona central: Así se sintió el sismo en cada comuna según la escala de Mercalli
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un fuerte temblor de magnitud 6,1 se registró la mañana de este jueves en la región de Coquimbo y remeció a parte de la zona norte y centro del país, incluyendo Santiago.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el movimiento telúrico se percibió desde la región de Atacama hasta la región de Ñuble, con intensidades que llegan a VI en la escala de Mercalli.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 51 kilómetros de profundidad.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor.
Intensidades de escala de Mercalli
De acuerdo con Senapred estas fueron las intensidades del temblor en escala de Mercalli en cada zona:
Región de Atacama
- Alto del Carmen: V
- Vallenar: V
- Tierra Amarilla: IV
- Copiapó: IV
- Freirina: IV
- Huasco: IV
- Caldera: III
Región de Coquimbo
- La Serena: VI
- Canela: VI
- Coquimbo: VI
- Paiguano: VI
- Vicuña: VI
- Monte Patria: VI
- Ovalle: VI
- Punitaqui: VI
- Río Hurtado: VI
- Los Vilos: IV
Región de Valparaíso
- Puchuncaví: V
- Viña del Mar: IV
Región Metropolitana
- Santiago: III
- Colina: III
- Tiltil: III
- Curacaví: III
- María Pinto: III
- Independencia: III
- Pudahuel: III
- Quilicura: III
- Quinta Normal: III
- San Miguel: III
- Talagante: III
- Puente Alto: II
- Peñaflor: II
Región de O'Higgins
- Rancagua: II
Región de Ñuble
- Chillán: III
