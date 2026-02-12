SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en región de Coquimbo

12 feb. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este jueves la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 6,1 ocurrido en la región de Coquimbo, y que fue percibido en otras regiones de la zona central.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 54 kms de profundidad.