Liberan por error a reo desde el Centro de Justicia: Gendarmería abrió sumario

11 feb. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería de Chile informó la apertura de un procedimiento interno luego de advertirse una situación vinculada a la liberación de un detenido en Santiago. El hecho quedó registrado durante la mañana de este miércoles en dependencias del Centro de Justicia.

¿Qué informó Gendarmería?

A través de un comunicado, Gendarmería informó la "apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido, registrada la mañana de este miércoles desde el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia".

En esa línea, indicaron que "al advertir la situación, la Institución interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y notificó de inmediato a ambas policías, con el fin de activar las diligencias correspondientes".

"En tanto, mientras se desarrollan las indagatorias para determinar responsabilidades, como medida inmediata se dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal", agregó.

No es primera vez que reo es liberado por error

Hechos de este tipo han ocurrido antes. El más recordado es la liberación de Alberto Mejía, sicario del llamado "Rey de Meiggs", quien incluso logró salir del país.

En agosto del año pasado finalmente fue detenido el imputado, mientras que la jueza que lo dejó en libertad reconoció que firmó sin mirar el polémico oficio que permitió que salierda de prisión.