A sólo cinco días del evento: Gobierno de Santiago suspende la fiesta Santiago Te Amo

11 feb. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago anunció la cancelación de la fiesta Santiago Te Amo, programada para el próximo 14 de febrero en el eje central de la Alameda. El evento cultural tenía como objetivo conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.

¿Qué se informó sobre la suspensión de la fiesta?

"Informamos que, por razones ajenas a la voluntad de esta institución, no será posible realizar la actividad durante el año presente", informó el Gobierno de Santiago a través de redes sociales.

La fiesta estaba organizada por el Consejo Regional Metropolitano, presentada por el Gobierno de Santiago y producida por la Fundación Teatro a Mil. La invitación era para toda la familia e incluía actividades como música en vivo, una feria de emprendedores y recorridos patrimoniales para celebrar los 484 años de la ciudad capital.

ATON

¿Por qué se suspendió?

De acuerdo con información a la que accedió el medio La Tercera, la suspensión de la actividad se debe a que los tiempos para que la Contraloría General de la República revisara y posteriormente aprobara el presupuesto para llevar a cabo el evento, eran muy acotados.

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago buscaba acceder al traspaso de 700 millones de pesos a la Fundación Teatro a Mil, para la producción de la fiesta, pero la solicitud fue ingresada el pasado 2 de enero.

El tiempo no fue suficiente para analizar la propuesta ni para insistir formalmente en la revisión del presupuesto. Por esta razón, se decidió no continuar con la actividad cultural. Pese a eso, el GORE reafirmó su "compromiso con la cultura y el fortalecimiento de espacios públicos como lugares de encuentro y celebración para la ciudadanía".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gobierno de Santiago (@gobierno.santiago)

Todo sobre Santiago