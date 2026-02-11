Senapred declara Alerta Roja en Machalí y Puchuncaví por incendios forestales cercanos a infraestructura crítica y viviendas

11 feb. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante la tarde de este miércoles Alerta Roja para la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins.

Minutos después, también se declaró Alerta Roja en Puchuncaví, región de Valparaíso, por otro incendio en el sector de la Estancilla.

Incendio en Machalí

En Machalí la emergencia se está desarrollando cerca a infraestructura crítica, específicamente al tendido eléctrico.

El siniestro, denominado Perales, está siendo combatido por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf.

Las autoridades señalaron que, hasta las 15:45 horas, las llamas habían logrado consumir 5 hectáreas.

En el combate del fuego trabajan tres brigadas, tres técnicos, tres aeroaves y un camión aljibe, además de Bomberos.

Incendio en Puchuncavi

En el caso de Puchuncaví las llamas se encuentran cercanas a sectores poblados y han afectado una superficie preliminar de 0,001 hectáreas.

En el lugar se encuentran trabajando compañías del Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví, además de seis brigadas, tres técnicos, cinco aeronaves y un skidder.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

