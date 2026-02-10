Megaincendio: Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos públicos en la región de Valparaíso

10 feb. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que revisaron el uso de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la región.

Las fiscalizaciones abarcaron a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, dando cuenta de distintas situaciones observadas en la gestión de fondos públicos.

Observaciones a la Delegación Regional

En el caso de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Informe N°528/25 detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas durante la emergencia, junto con advertencias sobre posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo.

Se instruyó un sumario administrativo y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.

Observaciones a municipalidades

El informe estableció que la Municipalidad de Quilpué registró gastos improcedentes, entre ellos la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados. También se detectaron falencias en la entrega de ayudas, así como en la gestión de personal y proyectos, por lo que la Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.

De acuerdo con el Informe N°503/25, se evidenciaron irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas, por lo que se iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.

Fiscalización a la Dirección Regional de Arquitectura

Las revisiones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso también arrojaron observaciones. El Informe Final N°805/25 detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.

Demoliciones en el sector El Olivar

En tanto, el Informe Final N°500/25 constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones en el sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos. La Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para que la propia CGR continúe con su tramitación.

En este contexto, desde la Contraloría General se reiteró “la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y resguardar la legalidad y transparencia en contextos de emergencia”, junto con instruir medidas disciplinarias, correctivas y acciones legales en los casos que correspondan.

La respuesta de la Delegación

A través de un comunicado, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso afirmó que han mantenido "plena disposición para entregar toda la información que sea requerida, lo que se ha materializado oportunamente, tanto ante la Contraloría General de la República como ante el Congreso Nacional".

"La Delegación está preparando las respuestas a los requerimientos que han sido solicitados por la Contraloría General de la República en su informe final, en los plazos y formas indicados. También ha iniciado una serie de sumarios, los cuales permanecen en curso y determinarán las eventuales responsabilidades y sanciones administrativas", sostuvo.

"A su vez, se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que pueda tomar las acciones que evalúe pertinentes", añadió".

Todo sobre Incendio Valparaíso