Confirman contagio de virus Hanta en joven fallecido que ayudó a damnificados de incendios en Penco

09 feb. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud del Biobío confirmó este lunes el primer caso de Hantavirus en la región este 2026. Se trata de Matías Ignacio Uribe Nova, joven de 22 años que falleció el fin de semana y era sospechoso de estar contagiado.

Su muerte generó conmoción en la comunidad, ya que en el último tiempo se había dedicado a ayudar a los damnificados de los incendios forestales que se registraron en la localidad.

¿Qué dijo la Seremi?

"Se confirmó al finalizar la tarde de ayer, por parte del laboratorio del Hospital Regional de Concepción, acreditado para la detección genética de Hantavirus por parte del ISP, el primer caso en la región durante el presente año, correspondiente a una persona de sexo masculino, 22 años, domiciliado de la comuna de Penco", indició la encargada regional de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Biobío, Andrea Gutiérrez Aravena.

"En virtud de lo anterior iniciamos investigación epidemiológica – ambiental, con el objetivo de determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, tiempos de exposición, entre otros, considerando que el período de incubación del virus se extiende hasta 45 días previo al inicio de los síntomas", agregó.

Gutiérrez llamó "a la calma a la población, considerando que no se ha evidenciado una relación causal entre incendios forestales y presencia de casos de Hantavirus; y en los próximos días reforzaremos la educación sanitaria en la comuna".

Medidas de prevención

La Autoridad Sanitaria recordó medidas para personas que viven, trabajan o visitan sectores rurales o semirurales. Entre ellas, ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar a lugares que han estado cerrados por largo tiempo, limpiar suelos y superficies con agua y cloro, mantener el entorno de viviendas y bodegas sin malezas ni basura, y almacenar alimentos y agua en envases herméticos para evitar el acceso de roedores.

Para quienes realizan actividades al aire libre, se recomienda elegir zonas limpias y sin matorrales o pastizales, usar carpas con piso y cierre en buen estado, guardar alimentos en recipientes resistentes y cerrados, caminar solo por senderos habilitados, no recolectar ni consumir frutos silvestres y beber únicamente agua potable, envasada, hervida o desinfectada.

Durante el año pasado se registraron tres casos confirmados de Hantavirus en la región del Biobío, dos en la provincia de Biobío y uno en la provincia de Concepción. Uno de ellos terminó con el fallecimiento del paciente, lo que representó una letalidad de 33,3%.