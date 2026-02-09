Contraloría detecta que Junji no recuperó más de $20 mil millones en licencias médicas rechazadas

09 feb. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría Regional Metropolitana dio a conocer un informe en el que analizó la recepción, tramitación y gestión de cobro de licencias médicas en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). La revisión abarcó entre enero y diciembre de 2024, además de períodos anteriores y posteriores.

El análisis estableció que, entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por “Enfermedad o Accidente Común” por más de dos años de manera intermitente. Esto se tradujo en 60.958 licencias no recuperadas, por un monto total de $20.916 millones.

Licencias rechazadas sin recuperación

Dentro de ese universo, se detectó que 9.964 licencias fueron rechazadas, con un subsidio por incapacidad laboral que asciende a $5.547.961.164, sin que el servicio adoptara acciones para recuperar esos recursos, solicitando su devolución a los funcionarios.

Por ello, se otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Dirección Nacional de la Junji para presentar un plan que asegure la recuperación efectiva de esos dineros. Además, los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para las acciones correspondientes.

Licencias antiguas sin castigo contable

El informe también evidenció que la institución mantiene 54.876 licencias médicas con más de cinco años de antigüedad, por montos que superan los $10 mil millones, respecto de las cuales no se han iniciado procesos de castigo contable.

El servicio deberá enviar a Contraloría la documentación que respalde los saldos pendientes, las reclasificaciones efectuadas y las solicitudes formales presentadas ante los ministerios de Educación y Hacienda para autorizar dicho castigo.

Casos de funcionarios desvinculados

La fiscalización detectó 38 licencias médicas rechazadas por un total de $56.615.625, correspondientes a funcionarios desvinculados, renunciados, con permisos sin goce de remuneraciones o beneficiados con bonificación por retiro.

De ellas, 23 licencias, por $46.363.903, no registran gestiones de cobranza judicial, mientras que 7, pese a haber sido notificadas por carta certificada, no habían sido reintegradas a mayo de 2025. Por esta situación se formulará un reparo por $56.615.625.

Proceso manual de recuperación

Finalmente, se constató que el proceso de recuperación de subsidios por licencias médicas se realiza de forma manual mediante planillas Excel auxiliares, ya que el sistema PeopleSoft HCM/FSCM1 no cuenta con un módulo habilitado para registrar estos cobros.

Esto incumple lo instruido por la entidad fiscalizadora, por lo que se ordenó informar la puesta en marcha definitiva del sistema, junto con la documentación que acredite su certificación, aprobación y operatividad, también en un plazo de 60 días hábiles.

A partir de los hallazgos, la Contraloría iniciará un sumario y formulará un reparo.

