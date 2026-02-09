Temblor se percibe en el centro-norte de país: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?

09 feb. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 13:28 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Canela Baja, a 38 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.