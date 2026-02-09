¿Quién es Diego Cajas, el chileno detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl?

09 feb. 2026 - 14:29 hrs.

El Super Bowl estuvo marcado por el show de medio tiempo de Bad Bunny, que también contó con la participación de Lady Gaga, quien llamó la atención por su particular vestimenta.

La cantante estadounidense sorprendió a los más de 70 mil espectadores con su vestido de color celeste, en el que tuvo una importante participación el diseñador chileno Diego Cajas.

¿Quién es el diseñador chileno que ayudó en el vestido de Lady Gaga?

Diego Cajas es un diseñador nacional de 29 años que forma parte de Luar, el taller neoyorkino que confeccionó el vestido de Lady Gaga durante el show.

Es oriundo de Puente Alto y estudió diseño de vestuario en Inacap, según publicó ADN. En 2020 decidió emigrar a Estados Unidos en plena pandemia, sin contactos ni estar regularizado, aunque logró abrirse camino en la industria estadounidense tras integrarse a Luar.

"Soy inmigrante ilegal, y creo que es importante mencionarlo, porque conseguir trabajo y vivienda en esta situación es extremadamente difícil. Trabajar en una firma así en Nueva York es muy político. Hay mucha resistencia”, contó en marzo del 2025 al citado medio.

En cuanto al diseño del vestido de Lady Gaga, comentó en conversación con Viste La Calle que "fue un challenge hacerlo, pero se logró, y estoy súper feliz de haber participado en este Super Bowl".

De paso, aseguró que "es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo, fue toda una experiencia la que vivimos con Luar".

