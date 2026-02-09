Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga celebran el cumpleaños de su hija: "Una nueva etapa que comienza"
- Por Vicente Guzmán
Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga festejaron el cumpleaños de su hija Alondra, quien este fin de semana cumplió 15 años. Fue a través de redes sociales que ambos le dedicaron tiernas palabras a la adolescente.
"Eres esa carita que ilumina mi vida"
A través de su cuenta de Instagram, el locutor radial publicó una serie de fotografías de su hija, acompañado de un cariñoso mensaje: "Felices 15 años hija hermosa. Gracias x llenar de vida mi vida, eres lo máximo!!".
"Que todo te venga como lo deseas y mereces y que la gracia de Dios te acompañe siempre. Te amo Alondra. Eres esa carita que ilumina mi vida", añadió.
La publicación reunió más de 6.500 likes y obtuvo respuesta por parte de la misma Alondra, que comentó: "Gracias papi, ¡te amo!".
Por su parte, Paloma Aliaga también le dedicó palabras a su hija, acompañadas de imágenes de ella cuando era una niña.
"Una nueva etapa que comienza, ahora con 15 años, deseo que sigas siendo el payasito de la casa, ruidosa, bailarina, cantante, sensible, preocupada. Te amo, más de lo que las palabras puedan decir. ¡Feliz cumpleaños mi amada Alondra!", escribió la periodista.
