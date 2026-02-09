¿Romance confirmado? Lewis Hamilton fue visto con Kim Kardashian en el Super Bowl 2026

09 feb. 2026 - 04:40 hrs.

El Super Bowl 2026 nos dejó varios momentos memorables, como por ejemplo, el show de medio tiempo de Bad Bunny, el que contó con varias celebridades como Karol G, Ricky Martin y Lady Gaga, entre otros.

Sin embargo, tribunas del Levi's Stadium de San Francisco también dieron qué hablar, sobre todo al notar la presencia de Lewis Hamilton, que no llegó solo a ver la final del fútbol americano entre los Seahawks y Patriots.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl 2026

El corredor de la Fórmula 1 estuvo bien acompañado, puesto que vio el encuentro junto a Kim Kardashian, con quien se especula que inició una relación.

Si bien ya los habían fotografiado juntos anteriormente, esta vez los dos no pudieron esconderse de las cámaras y aparecieron en las gradas del estadio: él con sus características trenzas y un vestuario elegante, mientras que ella con lentes de sol y un abrigo negro.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl 2026 / Captura de redes sociales

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado los rumores de un vínculo amoroso, pero no se descarta que aparezcan nuevamente en otro evento de estas características, pese a la ajetreada agenda que tienen.

