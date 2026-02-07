El cambio físico de la exmodelo Romina Salazar que sorprendió tras un complejo episodio del pasado

07 feb. 2026 - 15:47 hrs.

La exmodelo argentina Romina Salazar fue hace algunos años una de las protagonistas de la farándula criolla, acaparando portadas de diarios y consolidándose como figura de la televisión.

Con el paso del tiempo, decidió alejarse de los reflectores para enfocarse en su carrera como abogada, además de desarrollar sus proyectos como DJ y llevar una vida marcada por el fitness.

Aunque hoy está lejos de los escándalos, Romina mantiene un activo perfil en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, supera los 319 mil seguidores, con quienes comparte distintos momentos de su día a día a través de fotos y videos.

Fue justamente en esa plataforma donde se comenzó a apreciar un evidente cambio en su nariz, la que había sido intervenida quirúrgicamente hace algunos años.

Y es que en 2008 la exmodelo vivió un episodio traumático, luego de someterse a una operación en una clínica clandestina en Buenos Aires, experiencia tras la cual aseguró haber quedado como un "monstruo", según sus propias palabras.

Sin embargo, esa pesadilla parece haber quedado atrás, luego de que lograra corregir la intervención con una nueva cirugía. Tal como se aprecia en sus recientes publicaciones en Instagram, el resultado la tendría plenamente satisfecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romi Zalazar (@romizalazar)

