Fiscalía revela que atropello de jóvenes en scooters habría ocurrido tras discusión y empujón: Conductor fue "a buscar vehículo"

07 feb. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía entregó detalles sobre el fatal atropello de dos jóvenes de 23 y 22 años que se desplazaban en scooter durante la madrugada de este sábado por la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, revelando que la acción habría sido intencional.

El accidente de tránsito ocurrió a eso de las 04:00 horas, cerca de la intersección de la avenida Pedro Fontova con Camino El Roble, cuando las víctimas, que iban acompañadas de otros dos jóvenes también en scooter, fueron impactadas por la parte trasera a alta velocidad por un conductor en estado de ebriedad, de 24 años, quien se encuentra detenido.

El fiscal Óscar Bermudez, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que todo comenzó como un discusión. "Cuatro personas se trasladaban en unos scooters cuando en sentido contrario pasan dos personas a pie, los cuales les gritan algo. Se produce una breve discusión y uno de los que se trasladaba en los scooters procede a empujar a la persona que tenemos detenida en este momento por los hechos".

"Habría un homicidio con dolo eventual, es lo que estimamos como Fiscalía"

"Estas personas en los scooters se retiran y, posteriormente, al transcurrir unos cortos minutos, pasa un auto por Camino El Roble a alta velocidad, atropellando a dos de estas personas que resultaron fallecidas", agregó, detallando que el detenido "habría ido a buscar este vehículo, que en este momento desconocemos donde estaba".

Además, consignó que "cuando ocurren los hechos el imputado iba acompañado de otra persona, la misma que logramos establecer que se baja del asiento del copiloto y el imputado se baja del asiento del conductor al momento de abandonar el vehiculo".

El persecutor indicó que en primera instancia el imputado afirmó haber sido víctima de un intento de asalto. "En un primer momento habría dado esta versión, luego cuando se encuentra en la unidad policial se trabaja con personal de Carabineros del OS9 y da otra versión de los hechos, y luego con el trabajo conjunto que se ha realizado con personal de SIP de la 54° Comisaría de Huechuraba se lograron levantar cámaras del sitio del suceso y se logra descartar lo anteriormente señalado".

"Habría un homicidio con dolo eventual, es lo que estimamos como Fiscalía", concluyó, mencionando que el control de detención y posterior formalización del involucrado se llevará a cabo durante la tarde de este sábado en el 2° Juzgado de Garantia de Santiago.