Tres turistas oriundos de Santiago mueren tras volcar en Cochamó: Auto cayó al mar en el Estuario de Reloncaví

07 feb. 2026 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fallecieron en un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche del viernes en la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, cuando el vehículo en que se desplazaban se volcó al mar.

Según información de Carabineros, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 65 de la Ruta V-69, en el sector Cascajal, por donde viajaban con un auto arrendado dos matrimonios oriundos de Santiago que estaban de vacaciones.

Murieron dos mujeres de 58 años y un hombre de 60 años

En ese contexto, y por motivos que se investigan, el vehículo se volcó en la carretera y, considerando que esta bordea el mar, cayó al Estuario de Reloncaví, específicamente cerca del Puente Cascajal I.

A raíz del accidente, dos mujeres de 58 años y un hombre de 60 perdieron la vida. El cuarto ocupante, un hombre de 65 años, sufrió lesiones de distinta consideración y recibió atención médica de urgencia en el Cesfam de Río Puelo, para luego ser trasladado al Hospital de Puerto Montt, donde permanece internado.

Por instrucción de la Fiscalía, las causas del accidente están siendo investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.