"Yo no cometí un error": Donald Trump se niega a ofrecer disculpas por video racista que mostró a los Obama como simios

07 feb. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump se negó a disculparse por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios, aunque dijo que condenaba esta publicación que según la Casa Blanca era responsabilidad de un miembro del personal.

El video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves de la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente la Casa Blanca calificó las reacciones como "falsa indignación", para luego culpar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla.

"Yo no cometí un error", dijo Trump a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación.

Al ser consultado si condenaba las imágenes racistas del video, Trump respondió: "Por supuesto que sí".

El meme de un segundo apareció insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

"Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró a la AFP un funcionario del gobierno.

Trump dijo el viernes que "no vio" todo el video antes de publicarlo.

"Solo vi la primera parte... y no lo vi completo", dijo el mandatario a periodistas, y agregó que se lo "pasó" a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo vieron completo.

La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como "racista".

"Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importa al público estadounidense", pidió el portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP.

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

