Rebaja en el transporte público para adultos mayores: Así puedes acceder

Muchos adultos mayores utilizan el transporte público en su día a día, por lo que su movilización también implica un gasto importante para su bolsillo. 

Sin embargo, los adultos que tengan 65 años o más pueden acceder a un beneficio para reducir el costo hasta un 50%. 

En concreto, se trata de la Tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal, que permite acceder a la rebaja antes mencionada en buses, Metro y Metro Tren Alameda-Nos y sus combinaciones, en el sistema de transporte público de Santiago. 

¿Cómo puedo acceder a la Tarjeta Bip! para adultos mayores? 

Primero, debes saber que el trámite se puede realizar en línea o de forma presencial en sucursales de ChileAtiende y en oficinas de Metro

Si decides realizar el trámite en línea, vas a necesitar tu cédula de identidad para retirar tu Tarjeta Bip!.

El precio de la operación en línea tiene un valor de $1.550 y para realizarlo debes ingresar al siguiente enlace (clic acá), digitalizar tu RUT y seguir con todos los pasos que se vayan indicando. 

