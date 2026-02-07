Rebaja en el transporte público para adultos mayores: Así puedes acceder

07 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Muchos adultos mayores utilizan el transporte público en su día a día, por lo que su movilización también implica un gasto importante para su bolsillo.

Sin embargo, los adultos que tengan 65 años o más pueden acceder a un beneficio para reducir el costo hasta un 50%.

En concreto, se trata de la Tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal, que permite acceder a la rebaja antes mencionada en buses, Metro y Metro Tren Alameda-Nos y sus combinaciones, en el sistema de transporte público de Santiago.

¿Cómo puedo acceder a la Tarjeta Bip! para adultos mayores?

Primero, debes saber que el trámite se puede realizar en línea o de forma presencial en sucursales de ChileAtiende y en oficinas de Metro.

Si decides realizar el trámite en línea, vas a necesitar tu cédula de identidad para retirar tu Tarjeta Bip!.

El precio de la operación en línea tiene un valor de $1.550 y para realizarlo debes ingresar al siguiente enlace (clic acá), digitalizar tu RUT y seguir con todos los pasos que se vayan indicando.

