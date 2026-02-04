Metro de Santiago restablece el servicio tras cierre de estaciones en Línea 2

04 feb. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

Esta tarde el Metro de Santiago informó que la Línea 2 está funcionando por tramos tras el cierre de varias estaciones. El tren subterráneo también informó de la suspensión de combinaciones con otras líneas.

Actualmente el servicio fue normalizado, por lo que toda la red está disponible.

Metro cierra estaciones de la Línea 2

"Por persona en la vía, servicio en L2 solo está disponible de Franklin a Hospital El Pino / Cal y Canto a Vespucio Norte", informó la empresa estatal en sus redes sociales.

Tras esta publicación, el Metro detalló que las estaciones cerradas fueron:

Santa Ana L2 (combinación L5 suspendida).

(combinación L5 suspendida). Los Héroes L2 (combinación L1 suspendida).

(combinación L1 suspendida). Toesca .

. Parque O'Higgins .

. Rondizzoni.

Por su parte, Red Movilidad anunció apoyo de buses que operaron en bucle entre las estaciones Franklin y Cal y Canto. Además, se reforzaron los recorridos habituales de las zona: 302-125-113e-403-201e.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

