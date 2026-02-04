Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Incluye Santiago: Emiten aviso por calor de hasta 36°C en tres regiones de la zona central por "dorsal en altura"

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a tres regiones de la zona central de Chile a finales de esta semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde de este viernes 6 hasta la noche del sábado 7 de enero, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Ir a la siguiente nota

Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de la Región Metropolitana.

Hasta 36°C

En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:

Región de Coquimbo

  • Litoral: entre 24 y 26°C el viernes
  • Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C el viernes
  • precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado

Región de Valparaíso

  • Litoral: entre 25°C y 27°C el viernes
  • Cordillera de la Costa: entre 32°C y 34°C el viernes
  • Precordillera y valles precordilleranos: entre 34°C y 36°C el sábado

Región Metropolitana

  • Cordillera de la Costa: entre 31°C y 33°C el viernes y el sábado
  • Valle: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado
  • Precordillera: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado

Todo sobre El Tiempo

Busca aquí el pronóstico de tu localidad

Leer más de

Notas relacionadas