Incluye Santiago: Emiten aviso por calor de hasta 36°C en tres regiones de la zona central por "dorsal en altura"

04 feb. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a tres regiones de la zona central de Chile a finales de esta semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde de este viernes 6 hasta la noche del sábado 7 de enero, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de la Región Metropolitana.

Hasta 36°C

En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:

Región de Coquimbo

Litoral: entre 24 y 26°C el viernes

Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C el viernes

precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado

Región de Valparaíso

Litoral: entre 25°C y 27°C el viernes

Cordillera de la Costa: entre 32°C y 34°C el viernes

Precordillera y valles precordilleranos: entre 34°C y 36°C el sábado

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 31°C y 33°C el viernes y el sábado

Valle: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado

Precordillera: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado

