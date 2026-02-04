Incluye Santiago: Emiten aviso por calor de hasta 36°C en tres regiones de la zona central por "dorsal en altura"
¿Qué pasó?
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a tres regiones de la zona central de Chile a finales de esta semana.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encuentra vigente desde la tarde de este viernes 6 hasta la noche del sábado 7 de enero, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además de la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de la Región Metropolitana.
Hasta 36°C
En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:
Región de Coquimbo
- Litoral: entre 24 y 26°C el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 30°C y 32°C el viernes
- precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado
Región de Valparaíso
- Litoral: entre 25°C y 27°C el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 32°C y 34°C el viernes
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 34°C y 36°C el sábado
Región Metropolitana
- Cordillera de la Costa: entre 31°C y 33°C el viernes y el sábado
- Valle: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado
- Precordillera: entre 32°C y 34°C el viernes y el sábado
