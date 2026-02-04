Justicia argentina pide a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

04 feb. 2026 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia argentina solicitó este miércoles a Estados Unidos la extradición del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, tras ser extraído de Caracas en una incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero.

Un juez argentino libró el miércoles un "exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros" para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de "jurisdicción universal".

En 2024, la justicia argentina había solicitado la captura internacional del entonces presidente Nicolás Maduro en esta causa, derivada de dos denuncias realizadas por la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa.

Maduro desplegó un "plan sistemático de represión" en Venezuela

La justicia argentina determinó la existencia de "un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil" desde 2014 "hasta el presente" y libró órdenes de detención para indagar a Maduro y a su ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

El exmadatario venezolano es acusado por narcotráfico y terrorismo por la justicia estadounidense y su próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo en Nueva York.

Todo sobre Nicolás Maduro