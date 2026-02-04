Gobierno confirma llegada de 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos
¿Qué pasó?
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que el sábado recién pasado llegaron 18 chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos.
En total, fueron deportados 14 hombres y 4 mujeres. Al arribar a territorio nacional, dos personas quedaron detenidas por órdenes vigente en su contra.
Elizalde detalló que "al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes".
No se descartan nuevos vuelos de deportados
"Se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras entidades estatales", agregó.
Asimismo, el titular de Interior afirmó que "la política de expulsiones del gobierno de Estados Unidos no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que se aplica de forma general a todos los países".
"Si llegase a existir otro vuelo, continuaremos trabajando para que el regreso de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente", zanjó.
