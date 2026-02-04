¿Lo estás esperando? Estas son algunas de las promociones por el Día de la Piscola

04 feb. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 8 de febrero no es un día cualquiera para los piscoleros, pues es el Día de la Piscola, un brebaje nacional clásico que mezcla pisco con una bebida cola, aunque algunos prefieren con blanca, haciendo una mixtura deliciosa para muchos.

Como es de esperar, son distintos los recintos que tienen ofertas pensando en este día para celebrar a tan noble brebaje.

Promociones por el Día de la Piscola

Krossbar y MalPaso

Uno de los lugares que tendrá promociones es Krossbar que, junto a MalPaso, tendrá ofertas durante este sábado 7 y domingo 8 de febrero.

Durante ambos días, los locales —Factoría Italia, Orrego Luco, BordeRío, Mall Sport, Concepción y Antofagasta (excepto aeropuerto)— se sumarán a la celebración con un 2x1 en piscolas MalPaso 35° Especial.

Mi Coca Cola

El sitio web Mi CocaCola tiene descuentos en distintos piscos a propósito de esta efeméride. Para conocer cuáles son, ingresa en el siguiente enlace.

Booz

La plataforma que comercializa licores al por mayor, Booz, también cuenta con promociones en este destilado. Para conocerlas, ingresa en el siguiente enlace.

Bar Rossie la loca

El recinto con dos sucursales en el sector oriente de la capital promete durante este sábado 7 de febrero promociones en "piscos premium", aunque no especificaron precios.