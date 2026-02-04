Proponen eliminar canchas de fútbol de los colegios en municipio español: "Las niñas quedan relegadas a los márgenes"

04 feb. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamativa medida fue la que propuso Angie Roselló, portavoz del partido Unidas Podemos (UP) en el ayuntamiento de Sant Antoni, España, luego de que pidió eliminar las canchas de fútbol de los colegios.

La mujer, que ejerce las funciones de lo que sería una concejala en Chile, esgrimió razones de género para exigir el fin de estos espacios recreativos en los establecimientos educacionales de la ciudad ubicada al norte de Ibiza.

¿Por qué quiere eliminar las canchas de fútbol?

La política, que fue apoyada por Antonio Lorenzo, portavoz del Partido Socialista, presentó una moción en la que pedía que se eliminaran los campos de fútbol en los colegios del municipio y se crearan pistas para actividades "inclusivas y no competitivas".

"Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80 % del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes", afirmó Roselló.

"Espacios de juegos colectivos mixtos"

A su juicio, la solución sería crear "espacios de juego colectivos mixtos", principalmente quitando el hormigón de las canchas para "aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural, crear zonas frescas con agua convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo".

De paso, aseguró que "el fútbol es un problema y por eso se ha prohibido en algunos colegios (...) Las peleas de los niños solo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias, en el baloncesto no lo he visto".

Finalmente, el municipio rechazó la propuesta. "El fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo. Las niñas también pueden jugar a fútbol", cerró la concejala de Educación, Eva Prats.



