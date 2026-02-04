Exprimera dama Marta Larraechea es ingresada de urgencia al Hospital de San Antonio

04 feb. 2026 - 19:09 hrs.

¿Qué pasó?

La exprimera dama Marta Larraechea fue ingresada de urgencia durante la tarde de este miércoles al Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con información preliminar, la esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle habría sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la comuna de Santo Domingo.

Según antecedentes recabados hasta el momento, la emergencia se habría originado tras una picadura de abeja, lo que posteriormente derivó en un shock anafiláctico severo.

Actualmente, equipos médicos evalúan su estado de salud para determinar un eventual traslado a una clínica de la Región Metropolitana.