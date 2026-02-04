"Corriente en chorro" dejará vientos de hasta 70 km/h en cinco regiones: Meteorología emitió aviso que incluye a la RM

04 feb. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "viento normal a moderado" para zonas de cinco regiones del centro del país. El evento dejará rachas de hasta 70 km/h incluso en la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Viento de hasta 70 km/h en la zona central

La DMC explicó que los fuertes vientos se deben a una "corriente en chorro", por lo que el aviso se mantendrá vigente entre la tarde de este miércoles 4 y la tarde de mañana jueves 5 de febrero.

Los sectores afectados por este fenómeno se ubican en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.

Región de Valparaíso

Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 5).

Región Metropolitana

Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 5).

Región de O'Higgins

Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (jueves 5).

Región del Maule

Precordillera: 40-50 , rachas 60 km/h (miércoles 4).

, rachas (miércoles 4). Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 4); 40-60, rachas 70 km/h (jueves 5).

Región de Ñuble

Precordillera: 40-50 , rachas 60 km/h (miércoles 4).

, rachas (miércoles 4). Cordillera: 40-60, rachas 70 km/h (miércoles 4).

