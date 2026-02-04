Diputados UDI exigen renuncia de la ministra de las Culturas tras financiamiento a festival de cine porno en Valparaíso

04 feb. 2026 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente y Hotuiti Teao, exigieron que la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo (IND), presente su renuncia luego de que la muestra de cine erótico "Excéntrico Fest" recibiera $64.920.700 de fondos públicos para su edición 2026.

Diputados exigen renuncia de ministra de las Culturas

Los parlamentarios calificaron el hecho como "inaceptable", ya que consideran que se trata de un "despilfarro de dineros públicos autorizados por la ministra Carolina Arredondo, para exhibir cine porno con dineros de los impuestos de todos los chilenos".

A juicio de los diputados, la ministra no ha dado las explicaciones correspondientes: "Su silencio irresponsable demuestra su falta de liderazgo", dijo al acusar que Arredonde "se esconde y espera que la indignación nacional se aplaque".

"Usted es el icono de la indolencia y el despilfarro de recursos que podrían ir en ayuda de chilenos que, le aseguramos, prefieren una reconstrucción rápida, antes de ver cine porno que los disfrutarán usted y sus amigos progresistas", señalaron finalmente al exigir la renuncia inmediata de la ministra.

"Excéntrico" responde a los cuestionamientos

Luego de que la polémica escalara y diputados de RN recurrieran a Contraloría por el desarrollo del festival, "Excéntrico" emitió un comunicado aclarando que la mayoría de las ediciones del evento de "apreciación cinematográfica destinado en exclusiva a personas adultas" ha sido autogestionada.

"Las únicas ediciones que han contado con financiamiento del Fondo Audiovisual, han sido la 5° (2024) y 7° edición (2026), tras procesos de evaluación conducidos por especialistas externos, bajo criterios técnicos según la normativa vigente de los Fondos de Cultura", sostuvieron.

Los organizadores criticaron las posturas de los parlamentarios conservadores, señalando que "a nivel cultural, diversas voces del mundo académico y las artes respaldan que la pornografía es un objeto de análisis, experimentación, investigación académica y de apreciación artística".

En la misma línea, recordaron que "a nivel mundial existen más de 30 instancias de este estilo, que contribuyen a diversificar las miradas sobre la sexualidad, con foco en producciones culturales y artísticas", como el "Festival de Cine Porno de Berlín", en Alemania, o el "Festival Hump!" de Seattle, en Estados Unidos.

