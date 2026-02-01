Será formalizado en abril: Concejal presentó licencia por "faringobronquitis" y se fue a una gira de canto por el norte

01 feb. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo mes de abril, el concejal de Puerto Varas Juan Godoy (IND-EVO) será formalizado por el delito de "fraude de subvenciones" tras presentar una licencia médica de "faringobronquitis" para seguir cobrando su dieta de $300 mil mientras se fue a una gira de canto al norte de Chile.

Concejal presentó certificado y se fue a cantar al norte

Según reporta Radio Bío-Bío, su próxima formalización se enmarca en una querella presentada por un particular y se suma a un requerimiento de destitución que fue acogido por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Lagos.

Godoy se ausentó de sesiones del Concejo Municipal cuando se fue a una gira de canto por el norte. El problema no fue su ausencia, lo reprochado fue la presentación de una licencia médica por "faringobronquitis" para no recibir descuentos en sus remuneraciones.

A raíz de esto, la Contraloría abrió una auditoría en la cual recomendó presentar los antecedentes al TER. Además, se abrieron dos investigaciones en contra del concejal: una administrativa-política y otra penal.

"Él es un peligro para la comunidad"

Debido a este caso, el abogado Carlos Baraona presentó una querella por "fraude de subvenciones", la cual fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, tribunal que fijó la audiencia de formalización de Godoy para el próximo 29 de abril.

"Él es un peligro para la comunidad porque no se da cuenta de la gravedad de su conducta. Yo lo veo por la prensa diciendo que combate a la corrupción, pero no se da cuenta de que él es un corrupto en la forma en la que está actuando", cuestionó Baraona a la radio antes mencionada.

"Por no perder esos 300 mil pesos, estuvo dispuesto a obtener una licencia médica, supuestamente por una faringitis, que le impedía hablar, y se fue de gira de canto", agregó el querellante.

La defensa de Juan Godoy, el abogado Enrique Cárdenas, insistió en la inocencia de su representado, explicando que el concejal "cumplió rigurosamente con el descanso", señalando que cada vez que un edil falta a una sesión lo puede justificar con un certificado médico y que para recibir su remuneración completa solo hace falta asistir a dos sesiones.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

