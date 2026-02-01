Bono Marzo 2026: Confirman las fechas de pago y el nuevo monto del Aporte Familiar Permanente

01 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El escenario económico para las familias chilenas recibe un impulso con la confirmación de los detalles del Aporte Familiar Permanente para este 2026. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) anunció que el monto del beneficio, popularmente conocido como Bono Marzo, experimentará un reajuste que lo situará en $66.834.

Este valor representa un incremento respecto a los $64.574 entregados el año anterior, buscando compensar las variaciones del costo de la vida.

Para asegurar un proceso ordenado, las autoridades han establecido un calendario de pagos dividido en tres etapas estratégicas, según la naturaleza de los beneficios previos de cada hogar.

El despliegue comenzará el 15 de febrero con el primer grupo, compuesto por personas que reciben el Subsidio Familiar o pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y que habitualmente cobran estas ayudas a través del Instituto de Previsión Social (IPS) durante esa quincena.

La segunda fase de pagos se activará el 1 de marzo, destinada a quienes perciben sus beneficios habituales del IPS en la primera mitad del mes, así como a los pensionados de dicha institución que acrediten cargas familiares.

Finalmente, el proceso concluirá a partir del 15 de marzo con el tercer grupo, integrado por trabajadores y pensionados de entidades externas al IPS que reciben Asignación Familiar o Maternal. En este último caso, los beneficiarios podrán verificar su fecha y lugar de pago exacto a través del portal oficial aportefamiliar.cl, con la opción de recibir el depósito directamente en su CuentaRUT de BancoEstado.

Para ser acreedor de este beneficio, es requisito fundamental haber tenido vigentes los beneficios de Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, o pertenecer al programa Chile Solidario y el Ingreso Ético Familiar al 31 de diciembre del año anterior. Dependiendo del tipo de beneficiario, el aporte se entregará por cada carga familiar debidamente acreditada o por el grupo familiar en su conjunto, sin necesidad de realizar trámites adicionales, ya que la asignación es completamente automática para quienes cumplen con las condiciones legales.

