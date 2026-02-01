Tensión en vivo: Francisco Kaminski corta contacto con Adriana Barrientos tras filtración sobre Camila Andrade

01 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Un inesperado y tenso momento se vivió en la reciente emisión del programa de espectáculos "Zona de Estrellas". Adriana Barrientos, conocida panelista del espacio, decidió compartir en vivo información sobre el presente sentimental de Camila Andrade, asegurando que la modelo mantendría una nueva relación desde hace varias semanas.

Lo que comenzó como una "primicia" terminó en un incómodo cruce cuando Barrientos decidió llamar por teléfono a Francisco Kaminski para que se enterara de la noticia a través de ella.

A pesar de la amistad de años que une a ambos, el gesto no fue bien recibido por el comunicador. Al atender la llamada y comenzar a escuchar los detalles sobre el presunto nuevo "novio" de Andrade, Kaminski no ocultó su desinterés y cortó la comunicación de forma abrupta con un tajante: "No me interesa, amiguita".

La reacción dejó sorprendidos a los integrantes del panel, evidenciando que el conductor no estaba al tanto de que sus declaraciones saldrían al aire.

La molestia de Kaminski escaló rápidamente tras la llamada. Minutos después, Adriana Barrientos leyó en pantalla los mensajes de texto que su amigo le envió para manifestar su descontento por la exposición pública.

"Amiga, no me llames más al aire. Menos para cosas que no me importan, gracias... Esto no me beneficia en nada", escribió el locutor, marcando una clara distancia con el contenido farandulero que se estaba tratando.

El episodio terminó con el evidente arrepentimiento de la "Leona", quien no esperaba que su intento de filtrar información generara tal nivel de molestia en su círculo cercano.

