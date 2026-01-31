"Pollo" Castillo en "El precio de la historia": El hilarante momento en que intentó empeñar un Indio Pícaro por mil dólares

31 en. 2026 - 12:15 hrs.

El reconocido creador de contenido Benjamín Castillo, popularmente conocido como "Pollo" Castillo, protagonizó un divertido registro que se ha vuelto viral. En compañía del comediante Lucas Espinoza y Simón Espinosa, director de "En Volá", el influencer viajó hasta Estados Unidos para visitar la icónica tienda de Gold & Silver Pawn Shop, lugar donde se graba el famoso programa de televisión "El precio de la historia".

Con el humor que lo caracteriza, Castillo se presentó ante el mostrador con una caja que contenía lo que él denominó un "símbolo de su país": un Indio Pícaro.

Durante la curiosa negociación, el chileno intentó convencer al vendedor de que se trataba de una pieza histórica de 1960 que había pertenecido a su familia por generaciones. Incluso, apeló a la "leyenda" de la figura, asegurando que levantarla atraía la buena fortuna para bodas, cumpleaños y prosperidad económica.

Sin embargo, el ojo experto del dependiente no se dejó engañar por la propuesta. Tras cuestionar la antigüedad del objeto, señalando que la madera se veía demasiado "fresca" como para tener décadas, el vendedor descartó tratar con piezas basadas en supersticiones. A pesar de la negativa, accedió a levantar la figura, lo que desató las risas en el local al revelarse la clásica sorpresa que oculta la artesanía chilena.

El momento más cómico llegó al momento de hablar de dinero. Ante la ambiciosa petición de Castillo, quien exigió mil dólares por la pieza, el encargado de la tienda respondió con una oferta definitiva.

Tras abrir la caja, le hizo entrega de una sola moneda que resultó ser un centavo, cerrando así una de las "transacciones" más insólitas que ha llevado el ingenio chileno hasta Las Vegas. Además del Indio Pícaro, el grupo también portaba otros objetos curiosos como un DVD de Luis Jara y una placa de YouTube, demostrando que el objetivo principal era llevar una cuota de humor nacional al extranjero.

Revisa el video completo: