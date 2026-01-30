Muerte de la "mamá de Kevin" en "Mi pobre Angelito": Esta fue la dilatada carrera de la actriz Catherine O'Hara en Hollywood

30 en. 2026 - 18:35 hrs.

Durante la jornada del viernes, se confirmó el lamentable fallecimiento de la actriz Catherine O'Hara a los 71 años. La leyenda de Hollywood fue mundialmente conocida por ser la mamá de "Kevin" en la película "Mi Pobre Angelito".

Además de interpretar a "Kate McCallister" en el clásico de Navidad, O'Hara participó en proyectos como "Beetlejuice", "El extraño mundo de Jack", "Robot Salvaje" y "The Last Of Us".

Los 50 años de cine, series y humor de Catherine O'Hara

Su carrera despegó con el icónico programa canadiense "The Second City", donde fue intérprete y escritora, lo que le valió ganar su primer Emmy por Mejor guión en un Programa de Variedades, además de otras cuatro nominaciones.

Los proyectos con los que O'Hara comenzó a ganar popularidad son tres grandes clásicos de festividades: "Beetlejuice", "El extraño mundo de Jack" y "Mi Pobre Angelito", a finales de los 80 y principios de los 90. También participó en "Después de hora" y "El difícil arte de amar".

Entrados los 2000, fue parte de "Very Important Perros", "Músicos grandiosos" y "Nominados"; los falsos documentales con los que fue reconocida en los Premios Satellite, en los Premios American Comedy y en los Premios SAG.

Catherine O'Hara en Beetlejuice (1988) y Beetlejuice 2 (2024).

Con "Schitt's Creek" y su papel de "Moira Rose", la actriz subió al siguiente nivel y ganó el Emmy como Mejor Actriz Principal en Comedia, además de llevarse el Globo de Oro, el SAG Award y seis Canadian Screen Awards.

Antes de fallecer, participó en "Beetlejuice 2", "The Studio" y "The Last of Us". En la última, hizo un cameo como la terapeuta de "Joel", el personaje del actor chileno Pedro Pascal, quien también dedicó palabras de despedida a la actriz.