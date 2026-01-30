Este es el nuevo monto de la PGU desde el 1 de febrero

30 en. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los aportes destinados a beneficiar económicamente a la población chilena que no tenga derecho a una pensión (o sea muy baja) en ningún régimen previsional y cumpla con ciertos requisitos.

Según información de la Superintendencia de Pensiones (SP) en su portal web, esta ayuda, que es totalmente de cargo fiscal, es instruida en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Cuál es el nuevo monto de la PGU desde el 1 de febrero?

El monto de la PGU se incrementará para los beneficiarios menores de 82 años. Estos, quienes cobran $224.004 pasarán a percibir $231.732 por este concepto.

Este ajuste, que se hará efectivo desde el próximo 1 de febrero, representa un incremento de un 3,45% respecto al valor actual del beneficio.

La SP detalló que, asimismo, subirá el valor de la Pensión Inferior (de $762.822 a $789.139) y de la Pensión Superior (de $1.210.828 a $1.252.602).

Reajuste para pensionados mayores de 82 años

Este ajuste es rutinario, pues según la ley N° 21.419, el 1 de febrero de cada año se revisa el valor de la PGU. Los aumentos se hacen de acuerdo a los cambios experimentados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el año calendario anterior y aplica siempre y cuando sea positivo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que en el período enero-diciembre 2025 hubo una variación de 3,45% en el IPC.

Desde el mes de septiembre de 2025, el monto de este ayuda gubernamental aumentó a $250.000 para los beneficiarios de edad igual o superior a los 82 años. Ahora este segmento tendrá un nuevo reajuste que ubicará su pensión en $250.275 desde el próximo mes de febrero.

