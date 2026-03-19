"Una carrera intachable": ¿Quién era Javier Figueroa, el carabinero que falleció tras ser baleado en Puerto Varas?

19 mar. 2026 - 00:29 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 23:00 horas de este miércoles 18 de marzo se confirmó el fallecimiento de Javier Figueroa, sargento segundo de Carabineros que permaneció hospitalizado durante casi una semana tras ser baleado en medio de una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

Luego de ser trasladado hasta el Hospital de Puerto Montt, el uniformado se mantuvo estabilizado por personal médico de la mano de ventilación mecánica. Sin embargo, su cuerpo no resistió el exámen de apnea al que fue sometido durante la noche de este miércoles.

¿Quién era Javier Figueroa?

El sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, murió con 36 años de edad, dejando una esposa -también integrante de la institución- y a un hijo.

El también jefe de ronda de la Primera Comisaría de Puerto Varas, fue descrito por la capitán Javiera García como "un funcionario con una carrera intachable".

¿Qué se sabe del ataque?

Los hechos iniciaron a eso de las 06:00 horas del pasado miércoles 11 de marzo, durante una fiscalización a personas que bebían alcohol en la vía pública, a la altura de la intersección entre San Francisco con Línea Férrea.

En medio del procedimiento, el equipo policial fue recibido con diversos disparos, de los cuales uno impactó al sargento segundo Figueroa en su cabeza.

Tras el ataque, el uniformado fue diagnosticado con muerte cerebral y permaneció durante casi siete días conectado a ventilación mecánica en el Hospital de Puerto Montt. En cuanto a los responsables, estos aun no son identificados por las autoridades.