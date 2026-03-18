Con acceso directo al Metro, cine y un apart hotel: Así será el nuevo Mall Vivo que se construirá en Santiago

18 mar. 2026 - 15:48 hrs.

Un nuevo centro comercial llegará a la capital en los próximos años con la construcción del Mall Vivo Santiago, el que se ubicará en la intersección de avenida Vicuña Mackenna con Carlos Dittborn, en la comuna de Ñuñoa.

Se trata de un gran centro comercial que contará con acceso directo a la estación de Metro Ñuble (Línea 5 y 6) y que prepara más de 200 tiendas diferentes.

Así será el nuevo mall

Según destacaron desde Vivo —que cuenta con seis centros comerciales con administración directa en todo el país— el nuevo mall se encuentra a cargo de la oficina Luis Villanueva Arquitectos y tendrá una inversión de 200 millones de dólares, dinero aportado por Vivo SpA, la aseguradora Confuturo y el grupo constructor Salfacorp.

Será un centro comercial de seis pisos, más 5 niveles de estacionamiento subterráneo. A ello se sumarán 22 pisos más sobre el mall que serán parte de un apart hotel y un edificio con departamentos para arrendar.

Además, Vivo destacó que contarán con:

2 multitiendas

Más de 200 tiendas y locales de servicio

y locales de servicio Entretención

Gastronomía

Salas de cine

Supermercado

Tienda de mejoramiento del hogar

2.500 estacionamientos

¿Cuándo se inaugura?

En julio de 2025, la Corte Suprema rechazó un intento de la Junta de Vecinos La Portada de Ñuñoa que buscaba anular la construcción del proyecto, pese a que ya estaba aprobado por el Tribunal Ambiental.

Bajo ese escenario, las obras seguirán en marcha dentro de los próximos años. En la memoria de Vivo, publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se mencionó que la fecha de término del proyecto se estimaba para 2029, aunque señalaron a Pulso que los plazos son indefinidos.

Las fotos del futuro mall