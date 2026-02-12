Emergencia química en Hospital de Carabineros motivó operativo de Bomberos: Se derramó fenol en un laboratorio

12 feb. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una emergencia química se registró la madrugada de este jueves en el Hospital de Carabineros, luego que una sustancia se derramara al interior de su laboratorio. El hecho motivó un operativo de Bomberos y no dejó personas lesionadas.

Bomberos controló emergencia

El capitán Felipe Ulloa, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, explicó que en horas de la madrugada "se recibió un llamado por parte de personal que se encontraba en el sector de laboratorio del Hospital de Carabineros".

De acuerdo a lo señalado por los funcionarios, se produjo el "derrame de una sustancia química, fenol, razón por la cual se activó el protocolo correspondiente al manejo de sustancias químicas al interior de un recinto cerrado".

Posteriormente, se tomó contacto con Bomberos, "que se trasladó al lugar, evaluó la situación y activó el protocolo respectivo para el manejo de estas sustancias y desarrollando las actividades con su equipo Hazmat", indicó el capitán.

Personal de emergencia "logró limpiar este derrame que había existido al interior del área", informó, agregando que no se realizaron evacuaciones, ni tampoco hubo personas civiles ni funcionarios lesionados. "No existieron tampoco daños al interior", explicó.