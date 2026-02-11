Tendrá más de 3.000 metros cuadrados: Inician construcción de subcomisaría en Viña del Mar

11 feb. 2026 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una buena noticia en materia de seguridad es la que tendrá la ciudad de Viña del Mar. Esto, porque autoridades comunales confirmaron la construcción de una nueva subcomisaría.

Las obras ya se encuentran en ejecución por parte del Ministerio de Obras Públicas. Se tratará de un espacio de 3.000 metros cuadrados, lo que beneficiará a más de 60 mil personas en el sector de Forestal de Chorrillos de Viña del Mar.

¿Qué dijo la alcaldesa?

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, indicó que "debo reconocer con especial dedicación al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Obras Públicas y, por supuesto, de Carabineros de Chile".

"El trabajo coordinado de estas tres instituciones, más el apoyo político significativo de concejales, de la alcaldía, de los cores, para poder priorizar esto dentro de la inversión pública regional, fue un acto heroico y de mucha coordinación", agregó.

En tanto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, subrayó que "los cuarteles tienen una relevancia importante, porque no solo es una infraestructura, sino porque es un espacio de atención y servicio público del Estado".

Se espera que esta subcomisaría esté terminada a finales del año 2027.

