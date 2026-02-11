"Una semana y quedó regia": Emilia Dides impacta a seguidores tras compartir foto a días de convertirse en madre

11 feb. 2026 - 16:38 hrs.

A través de sus redes sociales, Emilia Dides compartió una de las primeras fotografías luego de haber dado a luz a Mía a fines de enero.

La imagen causó impacto y asombro en sus seguidores, ya que la modelo mostró cómo luce a casi dos semanas de haberse convertido en madre.

El cambio físico de Emlia

Por medio de una historia de Instagram en su cuenta personal, Emilia Dides publicó una foto frente al espejo, en la cual se le puede ver con una polera negra y jeans.

Fue justamente que la ex Miss Universo Chile decidió destacar los pantalones que usa en el registro: "Me cierran los jeans, milagro del señor", escribió.

"Qué nenita te ves", "Más hermosa, divina", "La más guapa de Chile", "No puede ser, estupenda", "Pero esa genética, una semana y quedó regia", fueron algunos de los comentarios que dejó la historia de Instagram de la modelo.

Revisa la imagen:

Historia de Instagram de @emiliadides.

