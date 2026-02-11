"Hay que enseñarles lo estúpidos que se ven": Coté Lopez respondió a críticas sobre su pareja y su personalidad

11 feb. 2026 - 11:13 hrs.

La empresaria Coté López (37) hizo una pausa en el contenido que ha compartido en redes sociales los últimos días y respondió a los "haters" que la critican por su forma de ser y la diferencia de edad que mantiene con su actual pareja, Lucas Lama Von Der Forst (28).

La influencer y Lama Von Der Forst se encuentran de vacaciones en Brasil. Coté publicó varias historias en Instagram disfrutando del viaje y los comentarios negativos no tardaron en llegar.

Pese a que López mencionó que el "hate" no le molesta, fue clara en manifestar su pensamiento respecto a quienes opinan constantemente sobre su maternidad o vida amorosa y advirtió a sus seguidores que el mensaje no iba para ellos.

Respuesta directa a los "haters"

"¿Es tu hijo?" —haciendo referencia a su pareja—, "¿por qué hablas como niña chica?" o "¿dónde están tus hijos", fueron algunos de los comentarios a los que respondió con un largo mensaje a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, la empresaria le dedicó unas palabras a su comunidad de seguidores. Agradeció por el apoyo que recibe y enfatizó en lo feliz que se siente con su relación.

"Ustedes jamás podrían llegar a entender cómo me trata. Para él soy su diosa... En esta relación no hay pasado, nosotros creamos un presente donde vivimos y nos alimentamos de amor y risas", escribió.

